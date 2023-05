La Nord chiama a raccolta i tifosi, il doppio appuntamento per omaggiare la Lazio- FOTO

E’ ufficialmente iniziata la “settimana dei laziali” che vedrà due appuntamenti tra i tifosi biancocelesti per omaggiare la Lazio. Il primo incontro sarà venerdì 26 maggio alle ore 18:00 per festeggiare il decennale della Coppa Italia vinta durante il derby contro la Roma nel 2013.

Il secondo incontro sarà proprio durante la penultima giornata di campionato all’Olimpico, tra Lazio e Cremonese, in cui non solo verrà omaggiata la Lazio, ma anche la squadra per il tanto desiderato ritorno in Champions League. Per l’occasione, tutti i laziali sono invitati a portare con sé una bandiera biancocelesti da sventolare.

Di seguito il link del post della Curva Nord:

https://www.instagram.com/p/Csl1s1hN_p-/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

