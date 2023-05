Lazio-Cremonese, all’Olimpico i precedenti in campionato sorridono alla Lazio

Dopo quasi 30 anni nel girone d’andata si sono riaffrontate Lazio e Cremonese, due squadre che non si incrociavano dal 24 marzo del 1996 con la vittoria dei grigiorossi per 2-1. L’esito dell’andata di questo campionato ha invece sorriso ai biancocelesti con la vittoria per 0-4. E all’Olimpico? Nelle mura amiche la Lazio possiede un bilancio sicuramente a favore: tra Serie A e Serie B le due squadre si sono affrontate a Roma per ben 12 volte con una sola sconfitta, datata 30 mag 1982, due pareggi nell’86 e nell’89 e ben 9 vittorie. La prima di queste risale addirittura al 1929, la prima sfida in Serie A tra le due squadre vinta dai biancocelesti per 6-0, mentre l’ultima è del 1995 con la vittoria interna per 2-1. Considerando invece solo la Serie A le sfide giocate sono 7 com 6 vittorie della Lazio ed un solo pareggio.

Considerando invece le sfide di Cremona, dove il bilancio è invece a favore degli avversari considerando solo le trasferte, le sfide sono 25 con 12 vittorie della Lazio, 7 pareggi e 6 vittorie della Cremonese. Servirà una vittoria in più per festeggiare al meglio in un Olimpico già in clima di festa che vedrà accogliere la squadra che 10 anni fa ha vinto il derby più importante della storia.

