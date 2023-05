Lazio-Cremonese, Curva Maestrelli totalmente aperta

Al termine del match pareggiato in casa contro la Salernitana per 2-2, il tecnico della Roma José Mourinho è tornato a parlare di Lazio. A seguito delle polemiche avanzate dal Direttore dell’area tecnica dell’Udinese, per la direzione arbitrale di Pairetto nella sfida di ieri tra Udinese e Lazio, anche l’allenatore giallorosso si è voluto esprimere ai microfoni di DAZN: “Pairetto bene come sempre, fa sempre il suo lavoro bene.”

