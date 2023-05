Provedel: “Sono orgoglioso della mia storia. Champions? Noi non ci poniamo limiti”

Intervenuto durante l’evento di beneficienza ‘Anti-cipo Onlus’, il portiere della Lazio Ivan Provedel ha commentato l’andamento stagionale dei biancocelesti esprimendosi in merito alla qualificazione ottenuta in Champions League.

Queste le sue parole:

“Stagione molto importante, adesso pensiamo a migliorare dove è possibile. La squadra sta ottenendo un risultato importante adesso di conseguenza lo è anche per me, speriamo di chiuderla nel miglior modo possibile. Record? Io non ci penso, preferisco prendere gol e vincere piuttosto che fare 0-0. Fa piacere, è qualcosa che resta scritto, il modo migliore per chiudere la stagione è cercare di vincere domenica e poi contro la Cremonese. La difesa la fa tutta la squadra, come quando si fa gol, dipende dal corale, questa è dimostrazione che stiamo lavorando tutti nella direzione giusta ma credo ci siano ancora ampi margini di miglioramento. Noi non ci poniamo limiti, siamo giovani e non sarebbe giusto farlo. Puntiamo in alto e vogliamo solo migliorarci, i risultati nel breve e nel lungo termine sono la conseguenza del lavoro fatto con il mister. Siamo qui per una giusta causa e ci fa piacere, non è un impegno, con il nostro mister e preparatore dei portieri ho un bellissimo rapporto e mi fa solo che piacere. Rivincita? Non ci penso, ognuno ha il proprio percorso, in Italia si guarda molto l’età. Io ho iniziato tardi, ho avuto un infortunio che mi ha tenuto fuori per parecchio tempo, sono orgoglioso della mia storia e tutto quello che ho passato ne fa parte. Io sono felice e penso solo a dare il mio meglio in campo”.

