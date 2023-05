Secondo posto aritmetico già dopo Lazio-Cremonese? Le combinazioni

La penalizzazione inflitta alla Juventus ha consegnato il passaporto per la Champions League ai biancocelesti, freschi di vittoria importantissima a Udine con rete su rigore di Ciro Immobile. Ecco che allora entra in gioco la matematica e i calcoli per agguantare anche il secondo posto. Potrebbe già bastare la vittoria contro la Cremonese? Con la Juve ferma a 59, post penalizzazione, per la sfida al secondo posto c’è da considerare l’Inter di Simone Inzaghi: le due squadre al momento distano 2 punti con i nerazzurri che si apprestano a giocare in casa contro l’Atalanta e al Grande Torino contro i granata all’ultima giornata. In caso di passo falso dei nerazzurri in una delle due gare la Lazio sarebbe certa del secondo posto anche dopo la vittoria in casa contro la Cremonese. Servirebbero infatti 2 punti in caso di sconfitta in una delle due per l’Inter, o 3 punti in caso di pareggio.

In ogni caso, per la partecipazione alla Supercoppa Italiana basterebbero solo 2 punti, poiché in quel caso si guarderebbe in casa del Milan, al momento in quarta posizione. I 4 punti che dividono i rossoneri dalla Lazio potrebbero diventare incolmabili per la squadra di Pioli in caso proprio di due punti portati a casa dai biancocelesti. A quel punto, l’eventuale secondo posto dei nerazzurri, già finalista di Coppa Italia, ai danni della Lazio diverrebbe superflua.

