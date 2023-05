Assemblea di Lega, discussione tra De Laurentiis e De Siervo: la ricostruzione

In giornata è andata in scena al CONI l’assemblea di Lega, con il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis che uscendo anzitempo ha affermato: “Stiamo svendendo il calcio perchè non lo sappiamo amministrare“. Il presidente dei partenopei è stato da sempre infatti contrario ai fondi di investimento per il massimo campionato. Secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb.com, sarebbero volate parole grosse tra De Laurentiis e l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, che poi ha spiegato davanti ai microfoni: “Aurelio lo conoscete, è sempre fantasmagorico anche nella sua modalità di espressione. La dinamica dell’assemblea è sempre un po’ la stessa: si discute, anche animatamente, ma poi si converge e la votazione, anche oggi, è stata all’unanimità. Ringrazio tutti i presidenti. La discussione era sui pacchetti? Sì, ma non poteva essere messo in discussione un qualcosa di già votato, anche dal Napoli, che aveva votato il bando e quindi i pacchetti. C’è stata una discussione sull’advisor, ma poi è rimasta in sospeso perché De Laurentiis ha deciso di uscire“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: