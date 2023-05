Casini, assemblea Lega Serie A: “il 10% dell’incasso di Coppa Italia in favore dell’Emilia Romagna”

Nella giornata odierna si è svolta a Roma l’assemblea di Lega Serie A e, tra i temi trattati, risalta quello dei fondi da destinare al soccorso all’Emilia Romagna. In particolare calciomercato.com riporta che il presidente della Lega, Lorenzo Casini, interviene in conferenza stampa e annuncia: “Raccogliendo l’invito del Presidente della Repubblica e vista la situazione di sofferenza dell’Emilia Romagna, l’assemblea ha deliberato di destinare il 10% dell’incasso della finale di Coppa Italia in favore dell’Emilia Romagna. È la somma che spetterebbe alla Lega di Serie A. L’importo andrà calcolato una volta dedotti i versamenti fiscali ma parliamo di una cifra intorno ai 300 mila euro”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: