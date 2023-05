CorSera | Milinkovic: Pioli lo vuole al Milan

Come riportato dal Corriere della Sera, domenica contro la Cremonese potrebbe essere l’ultima gara interna di Milinkovic-Savic con la maglia della Lazio. Il Sergente è vicino all’addio, a Formello danno per scontata la sua partenza: da quando è arrivato a Roma ha giocato 173 partite in casa e 162 in trasferta, segnando 33 volte in casa e 33 volte in trasferta. Con la Lazio, inoltre, Milinkovic non ha mai disputato più di 24 partite casalinghe in un’unica stagione.

Con la Cremonese arriverà a quota 25 per la prima volta. In estate se ne andrà, anche se la destinazione non è ancora certa. In Italia pensa a lui il Milan – Pioli aveva fatto il suo nome anche un anno fa – ma dovrà trovare i soldi.

