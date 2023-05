CorSera | Primavera, debutto in Youth League

Come riportato da Il Tempo, numeri record per il decennale della vittoria in Coppa Italia contro la Roma e per festeggiare l’ingresso ai gironi di Champions League: si punta a raggiungere quota 60.000 ma deve arrivare l’ok della Questura domani per spostare i circa 100 cremonesi nei pochi posti rimasti liberi in Monte Mario lato Sud.

La Nord chiede ai tifosi di portare una bandiera allo stadio. A due anni dal divorzio tornerà a Roma Senad Lulic, autore del gol decisivo, con lui molti dei giocatori guidati da Petkovic (non ci sarà) che vinsero quello storico trofeo contro i rivali cittadini. Tra loro sicuramente Ledesma e Mauri, forse Klose ma molti stanno confermando la loro presenza in queste ore. Lo stadio potrà festeggiare Radu: il difensore rumeno, il giocatore con più presenze nella storia del club biancoceleste, darà l’addio al calcio al termine della stagione. La società invita i tifosi a presentarsi almeno alle 17 allo stadio perché i festeggiamenti cominceranno un’ora prima del calcio di inizio della gara contro la Cremonese.

