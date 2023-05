GdS | Parolo su Milinkovic: “Se vuole fare il salto, il momento è questo”

Come riportato dal Corriere dello Sport, mancano due gol a Immobile per toccare quota 200. Restano ancora le sfide con la Cremonese e la trasferta di Empoli per tagliare il traguardo entro fine campionato. E poi riabbraccerà l’azzurro. Mancini, con ogni probabilità e se non ci saranno controindicazioni per motivi fisici, lo convocherà per la Final Four di Nations. Ciro, Retegui e Raspadori le tre punte centrali nei piani del ct per provare a battere la Spagna il 15 giugno a Enschede e volare in finale.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: