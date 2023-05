Il Messaggero | Lazio, dopo 15 anni finisce l’era Tare

Come riportato da Il Messaggero, lunedì sera dopo la cena di Lega è andato in scena il confronto tra Tare e Lotito davanti all’hotel Hilton. Il presidente biancoceleste ha preso una decisione ma non ha intenzione di rivelarla fino a fine campionato per non destabilizzare l’ambiente; intanto, il ds della Lazio – che si sta guardando intorno – ha studiato una doppia exit strategy: resterebbe in caso di clamoroso addio di Sarri oppure farebbe un passo indietro pur di non lasciare Formello.

Dopo 15 anni Tare è ai saluti, già nell’ultima stagione era rimasto ai margini con l’addio dell’ufficio stampa De Martino e della signora Nastri, da sempre al suo fianco. Fabiani rimane in pole per fare il salto interno. Contatti con Giuntoli promesso sposo alla Juve. Accardi e Foggia sono le altre opzioni possibili.

