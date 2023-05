Il Messaggero | Lotito chiama Lulic per il decennale della Coppa Italia

Come riportato da Il Messaggero, domenica sera contro la Cremonese ci sarà un motivo in più per suggellare il trionfo e festeggiare contemporaneamente il decennale del 26 maggio. Immobile è entusiasta per i dati di un Olimpico che viaggia verso il tutto esaurito. Ci saranno gli eroi della Coppa Italia vinta contro la Roma nel 2013, Lotito in persona ha contattato Lulic per convincerlo a tornare nella Capitale, cancellando i dissidi del passato. Con Tare out, anche Peruzzi potrebbe far rientro a Formello.

