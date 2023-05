Il Tempo | Lotito-Sarri, lunedì possibile incontro per decidere le future mosse

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Parolo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro di Milinkovic. I due si sono incrociati per la prima volta alla Lazio nel 2015, dove hanno condiviso sei stagioni.

Queste le sue parole: “Se dovesse arrivare al Milan, i rossoneri dovrebbero adattarsi a lui. Pioli lo faceva giocare trequartista. Non sarei sorpreso se rimanesse. Lui e la Lazio sono diventati grandi insieme e non ha mai puntato i piedi per andare via. Ma se vuole fare il salto il momento è questo”.

