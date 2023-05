La Repubblica | Luis Alberto punta al rinnovo del contratto. Accardi possibile sostituto di Tare

Come riportato da La Repubblica, tra i candidati all’eventuale successione di Tare prende quota Accardi: è sotto contratto con l’Empoli, i buoni rapporti tra Lotito e Corsi, numero uno del club toscano, potrebbero fare la differenza.

Il futuro passa anche dalla conferma di un giocatore decisivo come Luis Alberto. Il fuoriclasse spagnolo è richiesto in Francia, in particolare dal Marsiglia, ma ieri la moglie ha fatto capire le intenzioni del Toque a chi le chiedeva di un possibile ritorno in Spagna: «Abbiamo la fortuna di vivere da sette anni in una delle città più belle del mondo. Per noi Roma è casa». Il numero 10 punta al rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025, con aumento dell’ingaggio

