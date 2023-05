Mondiale Under 20, vittoria per l’Argentina che vola agli Ottavi di Finale: in gol Luka Romero

Sabato scorso è iniziata la Coppa del Mondo Under 20. Nella tarda serata di ieri, è andata in scena la sfida tra Argentina e Guatemala. Dopo il successo nel primo turno, l’Argentina ha portato a casa tre punti anche alla seconda giornata, staccando il pass per gli Ottavi di Finale con una giornata d’anticipo. Nel successo per 3-0 di ieri, c’è anche un po’ di Lazio: l’autore del gol del raddoppio infatti, porta la firma di Luka Romero, attaccante biancoceleste, che ha siglato un gran gol di sinistro da fuori area. Entrato in campo al 58esimo, il classe 2004 ha impiegato appena sette minuti per segnare sul tabellino il proprio nome. Anche nel primo match del torneo, vinto dall’Argentina per 2-1, era subentrato nella ripresa, al 59°, al posto del centrocampista della Juventus Soulé.

