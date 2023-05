Road To 26 Maggio, Mauri risponde a Peluso a Torino: il ricordo della Lazio

In mattinata il terzino del Barcellona Jordi Alba ha annunciato l’addio al Barcellona a fine stagione. Dopo aver vinto l’ennesimo scudetto della sua carriera, lo spagnolo cercherà una nuova esperienza. Pedro ha pubblicato su Instagram un messaggio dedicato proprio all’ex compagno: “Grazie Jordi Alba per tutto quello che hai fatto per questo enorme club. Sei uno dei migliori terzini del mondo ed è stato un piacere condividere così tanti momenti con te, dentro e fuori dal campo. Ci mancherai molto a loro. Ti auguro il meglio come sempre a te e alla tua famiglia in questa nuova fase della tua vita. Grazie per essere così come persona e come amico. Ti voglio tanto bene fratello e spero che continuerai a goderti questo meraviglioso sport ovunque tu sia. Grazie Jordi!! Sei un crack!!!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pedro Rodriguez Ledesma (@_pedro17_)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: