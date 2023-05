Settore giovanile femminile| Under 15 femminile vince il derby e conclude la stagione

Si conclude la stagione per la squadra di Tiziano Mattioli delle ragazze Under 15 femminile con una schiacciante vittoria 3-1 contro le coetanee giallorosse come riporta il sito ufficiale della Lazio. Grazie alla rete di Lapaglia e alla doppietta di Mancini, la Fase Interregionale del campionato di categoria termina con una terza posizione un po’ amara, però, perchè le aquilotte non riescono ad accedere alla Fase Nazionale.

