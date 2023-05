26 maggio | Ecco che fine hanno fatto i giocatori di quella Lazio che trionfò contro la Roma nel 2013

Meno uno a venerdì 26 maggio 2023, una data entrata di diritto nella storia della Lazio. Sono passati quasi dieci anni esatti dal trionfo biancoceleste nella Finale di Coppa Italia contro la Roma. Lo 0-1 firmato Senad Lulic resterà per sempre indelebile.

La Lazio, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ad un giorno dal decimo anniversario, ha dato il via al “Road To 26 Maggio”, ricordando la quarta delle cinque gare che hanno portato alla vittoria della Coppa Italia numero sei della storia biancoceleste.

Martedì 29 gennaio 2013, la Lazio affrontò la Juventus nella Semifinale di ritorno della competizione. Dopo l’1-1 con cui si è chiuso il match d’andata in quel di Torino, allo Stadio Olimpico di Roma passa in vantaggio la squadra biancoceleste, grazie alla rete di Alvaro Gonzalez arrivata al 53esimo della ripresa. Risultato che avrebbe portato la Lazio in finale ma, al 91°, i bianconeri trovano il pari con Vidal, gol che avrebbe portato la sfida ai tempi supplementari. Ma al terzo di sei minuti di recupero, cambia ancora il risultato: calcio d’angolo per la Lazio, dalla bandierina Stefano Mauri crossa in area dove spunta Sergio Floccari che, di testa, insacca alle spalle di Storari. Vittoria per 2-1 della squadra di Petkovic, che accede così alla Finale di Coppa Italia.

Il video pubblicato sui social dalla società biancoceleste, riprende i tre gol della gara. Il post è accompagnato dalla didascalia che recita: “Gonzalez e Floccari: due colpi di testa per volare in finale. Road To 26 Maggio”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: