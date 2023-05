Domenica di festa all’Olimpico: da Radu al decennale passando per il secondo posto

Un pubblico che ha da subito risposto alla grande a quella che si appresta a essere una festa importante: l’addio al giocatore con più presenze nella storia della Lazio, Stefan Radu. Ma anche i 10 anni dal trionfo in Coppa Italia contro la Roma. Secondo alcune voci che sono circolate, poi confermate anche da Klose in un’intervista a DAZN e da Petkovic a Il Corriere dello Sport, tutta la squadra di quella vittoria è stata invitata in occasione della sfida alla Cremonese. Presumibilmente molti dei giocatori che compirono quell’impresa saranno presenti allo stadio. L’ultimo saluto a Stefan Radu sarà un abbraccio che oramai dura da 15 anni.

Una cornice di festa e tutti i presupposti per poter festeggiare, almeno, la sicura partecipazione alla Suepercoppa. Bastano infatti 2 punti, quindi già una vittoria contro la Cremonese, per rimanere in classifica sopra al Milan e assicurarsi almeno la partecipazione alla Supercoppa Italiana con la nuova formula. Inoltre in caso di non vittoria contro l’Inter la vittoria contro la Cremonese potrebbe essere utile anche per avere la certezza del secondo posto. Un ultimo sforzo richiesto ai ragazzi per raggiungere gli ultimi obiettivi stagionali in un’annata sicuramente particolare, data anche l’interruzione del campionato a causa dei mondiali, ma che ha visto un passo importante nel percorso che si sta compiendo con Maurizio Sarri alla guida.

