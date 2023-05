FORMELLO – Marcos Antonio di nuovo in gruppo

Domenica alle 18.00 Lazio e Cremonese scendono in campo all’Olimpico per la penultima giornata di Serie A, con la Lazio che dopo il successo di Udine si avvia a disputare la prossima Champions League. Continua a Formello la preparazione del gruppo verso la sfida, con Cataldi e Marcos Antonio che restano i due assenti di giornata. Dopo una fase incentrata sull’attivazione atletica, la squadra è stata divisa di reparti: da una parte difensori, registi e Provedel assieme a Sarri; dall’altra centrocampisti e attaccanti hanno svolto una fase di forza con elastici, balzi e rapidità, prima della solita sessione di cross e tiri in porta. La partita a campo ridotto ha chiuso la seduta, con Marusic e Vecino gestiti in quest’ultima fase. Al termine dell’allenamento, emblematico il discorso alla squadra di Sarri e Immobile, con il capitano biancoceleste che ha spiegato come la festa legata al raggiungimento Champions ci sarà solo con i risultati del campo.

