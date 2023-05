Gds | Lazio e Tare, tutto pronto per il divorzio. Al suo posto Fabiani

Dopo 15 anni, il mercato biancoceleste non sarà più guidato da Tare. Il contratto non verrà rinnovato e l’addio ufficiale, come scrive la Gazzetta dello Sport, è stato rimandato al termine del campionato. In tutti questi anni ha portato a Roma diversi nomi poi rivelatisi importanti, ma anche tanti flop che sono costati diversi milioni.

La posizione di Tare è cambiata con Sarri. Da quando c’è il tecnico toscano, sono cambiate le idee di mercato tra ds e allenatore e dunque la convivenza in società si è complicata negli ultimi tempi. Lotito ha provato più volte a fare da mediatore tra i due senza riuscirci, ma alla fine ha fatto una scelta.

Il posto di Tare dovrebbe prenderlo Angelo Fabiani, ex ds della Salernitana ai tempi di Lotito. Fabiani potrebbe assumere la carica di direttore generale pur rimanendo un riferimento per il mercato. Per Tare, invece, si aprono le porte della Germania con Eintracht Francoforte e Herta Berlino sulle sue tracce.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: