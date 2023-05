Il Messaggero | Sarri e Immobile, discorso al gruppo: “La vera festa per il secondo posto”

Lazio-Cremonese si avvicina e con essa anche la celebrazione per il decimo anniversario dalla Coppa Italia. L’Olimpico sarà stracolmo, oggi si deciderà se aprire o meno il settore ospiti ai laziali. In tribuna ci saranno gli eroi del 2013, ancora suspense sulla presenza di Lulic.

Sarri e Immobile guardano più in alto della matematica qualificazione in Champions, vogliono il secondo posto. Ecco perché ieri hanno radunato la squadra e detto: “La festa si fa, ma con altri sei punti diventa tutto più bello. La nostra festa a fine campionato.”

Il Presidente ha assicurato che Sarri verrà accontentato sul mercato perché, se così non sarà, il tecnico sarà costretto a guardarsi intorno nonostante voglia rimanere alla Lazio. Serve un portiere al posto di Maximiano (Audero della Samp), va deciso il riscatto di Pellegrini, preso un giovane difensore (Guerino dell’Empoli) e una sicurezza in regia al posto di Marcos Antonio (Torreira). Anche Basic è in uscita, Sarri vuole sostituirlo con Fazzini o Fabbian. Servono due mezzali e se parte Milinkovic va sostituito con Zielinski e Loftus-Cheek. Frattesi è il sogno proibito, ma dal Sassuolo può arrivare Berardi se non dovesse rimanere Pedro.

Occhio anche a Hudson-Odoi o Kulusevski con Rovella in un eventuale affare Milinkovic alla Juve. Lotito inoltre non molla Retegui come vice Immobile, ma Sarri vuole Rafa Silva, Raspadori o Pinamonti.

Il Messaggero

