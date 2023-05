Lazio, i precedenti con l’arbitro Giua: il bilancio dei 4 incontri sorride ai biancocelesti

La designazione arbitrale per la la penultima giornata di Serie A TIM, ha assegnato la gara Lazio-Cremonese al signor Antonio Giua della sezione di Olbia.

Il fischietto sardo ha già diretto i biancocelesti in 4 occasioni, tutte all`Olimpico: il bilancio di quest’ultime sorride alla Prima Squadra della Capitale. In 3 circostanze infatti i biancocelesti hanno ottenuto i tre punti, pareggiando in una sola occasione.

Sono invece 14 i precedenti con la Cremonese, la squadra più arbitrata in carriera insieme a Lecce e SPAL.

Lo riporta il sito ufficiale biancoceleste, sslazio.it.

