SERIE A | Lazio-Cremonese, la designazione arbitrale

Domenica 28 maggio, si giocherà Lazio-Cremonese, ultima gara interna della stagione per i biancocelesti. La squadra di Sarri, dopo il successo in casa dell’Udinese, vuole chiudere nel migliore dei modi il campionato, con il secondo posto in classifica ancora da decidere. All’Olimpico arriva invece una Cremonese già matematicamente retrocessa in Serie B. In vista del match, in programma alle ore 18:00, ecco la designazione arbitrale:

ARBITRO: Antonio Giua (Sezione di Olbia)

ASSISTENTI: Galetto – Rossi L.

QUARTO UOMO: Serra

V.A.R.: Banti

A.V.A.R.: Paganessi

