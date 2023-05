Dieci anni dal 26 maggio 2013: la Lazio batte la Roma e vince la sua sesta Coppa Italia

Il 26 maggio 2013 sarà per sempre una data indelebile nella storia biancoceleste, con Senad Lulic assoluto protagonista nella vittoria della sesta Coppa Italia della Lazio. Una finale in equilibrio e dominata dalla tensione, a cui il gruppo guidato da Vladimir Petkovic arrivava dopo aver eliminato la Juventus di Antonio Conte: anche quello un match indimenticabile, con Floccari che nel finale regalò il successo ai suoi, rispondendo al pareggio di Vidal arrivato pochi attimi prima.

Oltre al trofeo in ballo, la stracittadina aveva grande importanza anche in chiave europea: Roma e Lazio conclusero il campionato rispettivamente al sesto e al settimo posto, a quota 62 e 61. Oltre al trofeo, per le due squadre era importante riuscire a trionfare anche per trovare l’accesso alla successiva edizione dell’Europa League. Tanta la posta in gioco per i due club, in una gara che la Lazio conquistò al termine di un match privo di particolari occasioni da gol. Dopo un primo tempo dove a regnare era stato l’equilibrio, nella seconda frazione di gioco va in scena l’azione più importante, al termine della quale Antonio Candreva mette in mezzo un pallone dalla destra, che il portiere giallorosso Lobont riesce solo a toccare: su quella respinta andrà Senad Lulic, mettendo in porta il pallone al minuto 71’, regalando alla Lazio il momentaneo vantaggio. Da quel momento cresce la tensione, ma con Ciani che spedisce un pallone in fallo laterale, al termine dei quattro minuti di recupero, si chiude il derby più dolce della storia biancoceleste, oltre che quello più importante della storia delle stracittadine.

In occasione del match con la Cremonese di questa domenica, l’Olimpico si tinge di biancoceleste, e oltre che ammirare la Lazio di Maurizio Sarri, potrà rivedere tanti dei protagonisti del 26 maggio.

