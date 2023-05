Il futuro di Milinkovic e la richiesta della Lazio: i dettagli. Per Luis Alberto…

In estate una delle questioni da risolvere per la Lazio sarà quella legata al futuro di Milinkovic-Savic, il qui contratto scadrà al termine della prossima stagione. Su Sky Sport sono arrivati aggiornamenti in merito al centrocampista serbo, con la società biancoceleste che sarebbe disposta a lasciarlo partire per una cifra che si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro. Non sarebbe intenzione della Lazio privarsi di Milinkovic, tuttavia non si sarebbe mai parlato concretamente di un rinnovo del contratto. Se per il serbo si va verso la cessione, situazione diversa per ciò che riguarda Luis Alberto: per lo spagnolo si parla di un prolungamento dell’attuale contratto, a dimostrazione di quanto ormai sia un punto fermo dello scacchiere di Maurizio Sarri.

