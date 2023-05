Inter, Acerbi verso la permanenza: le cifre

Come ha riferito a Udine, Sarri per il vice Immobile vorrebbe un giovane forte, quindi un under 25. Nella sua lista ci sono diversi nomi già conosciuti, ma anche uno nuovo: Lois Openda del Lens, autore di 19 gol questa stagione, 23 anni, belga di origine congolese, alto 1.77. E’ duttile, sa difendere il pallone spalle alla porta, aiuta nella costruzione del gioco e si lancia in profondità.

Retegui era già stato proposto alla Lazio prima della convocazione in Nazionale. Prima il suo costo era intorno ai 5 milioni, ora è salito a 15 e c’è l’Inter su di lui. L’attaccante era interessato alla Lazio a sua volta, ma Sarri non è molto convinto.

Sempre dall’estero c’è il nome di Gimenez del Feyenoord. Il tecnico lo ha già visto in azione contro la Lazio, il suo problema però è il costo, che si aggira sui 20 milioni.

Dall’Italia, invece, si parla di Pinamonti. Il Sassuolo lo ha riscattato da poco a 20 milioni e questa è la cifra che chiedono per cederlo. L’attaccante vuole fare il grande salto e spera di riuscirci già questa estate.

