Intervento chirurgico per Maursic: i dettagli

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lazio ha comunicato importanti novità per ciò che riguarda Adam Marusic. In mattinata il terzino montenegrino è stato infatti sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale: “L’operazione è perfettamente riuscita. Il calciatore verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare la ripresa dell’attività“.

