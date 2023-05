La Lazio ricorda la storica vittoria del 26 maggio: “Questi eroi rimarranno immortali” – FOTO

Come riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti belga del Lens è tra i nomi valutati per il ruolo di vice Ciro. Loïs Openda, 23 anni, è la sorpresa del sorprendente Lens: ha segnato 19 gol in 36 partite, è alla prima stagione vissuta in Francia. Era stato acquistato per 10 milioni dal Bruges, dopo i due anni vissuti in prestito al Vitesse. Oggi vale almeno 20 milioni, ha un contratto fino al 2027, è blindato. E’ entrato in orbita Lazio, ci sono voci insistenti sul Milan. Può adattarsi anche da attaccante esterno, è un’opzione interessante. Lotito stanzierà 15-20 milioni per garantire a Sarri un vice Immobile. Possono bastare per il giocatore a patto che il valore non cresca.

A Sarri piace Pinamonti del Sassuolo, da poco riscattato dall’Inter per 20 milioni. Possono spuntare altre candidature.

