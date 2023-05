Calciomercato Lazio, incontro con Luis Alberto per il rinnovo del contratto: i dettagli

Con la fine del campionato, e di conseguenza della stagione, si inizia a pensare al futuro, tra rinnovi e calciomercato. In casa Lazio, dopo aver conquistato la qualificazione alla prossima Champions League, si sta parlando sia di calciomercato che rinnovi di contratto. Come riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito ufficiale, in casa Lazio si parla di rinnovo di contratto per Luis Alberto. Dopo lo strepitoso girone di ritorno, da autentico trascinatore, qualche giorno fa, si sarebbe tenuto nella Capitale, un incontro tra i rappresentanti dell’agenzia del numero 10 biancoceleste con il Presidente Claudio Lotito, proprio per parlare di prolungamento del contratto. Quello attuale è in scadenza a giugno 2025, guadagnando circa 2,5 milioni più bonus. Si sta pensando ad un prolungamento fino al 2027 o 2028, con adeguamento di contratto. Questa sarebbe la base, ma bisognerà lavorarci ancora, per vedere Luis Alberto, per altri quattro/cinque anni con l’aquila sul petto.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: