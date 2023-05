CdS | La settimana della Lazio: sarà festa fino a domani

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sarri aveva puntato già lo scorso anno su Zaccagni e Felipe Anderson che in questo campionato hanno collezionato record stagionali di reti, rispettivamente 10 e 9 gol. Adesso metteranno nel mirino anche la Cremonese, prossima avversaria della Lazio.

Finita la stagione, i due esterni saranno coinvolti nelle trattative per il rinnovo del contratto. C’è già un’intesa di massima per portare la scadenza al 2027 con un ritocco dell’ingaggio che passerebbe a 3 milioni annui per Felipe Anderson e a 2,5 milioni l’anno per Zaccagni.

