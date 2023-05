CorSera | Marusic operato: stagione finita

Come riportato da La Repubblica, domani potrebbe essere l’ultima gara con la Lazio all’Olimpico per Milinkovic: Milan, Juve, Inter e Psg sono sulle sue tracce. Sarà molto motivato Ciro Immobile, che quest’anno non ha mai segnato per tre partite di seguito e intende farcela in extremis, visto che l’ha buttata dentro nelle ultime due gare, contro Lecce e Udinese.

Lotito accontenterà Sarri che avrà più potere decisionale sul mercato. Il tecnico – che neanche oggi parlerà in conferenza stampa – chiede l’allestimento di un’area dedicata allo scouting, con un responsabile che sarà lui stesso a indicare e che collaborerà con il nuovo direttore sportivo Angelo Fabiani. A meno di colpi di scena e ripensamenti, questo è lo scenario, con Tare deciso a lasciare dopo 15 stagioni in quel ruolo: presto gli annunci. Il mercato ispirato da Sarri – che molto si affida nella scelta dei giocatori al suo storico collaboratore Gianni Picchioni – sarà di sicuro più orientato su profili italiani.

