FORMELLO – Lazzari verso la conferma, Radu parte dalla panchina. Recuperato Marcos Antonio

Sarà una giornata emozionante e particolare. La festa per la qualificazione in Champions League anticipata dalla celebrazione per i dieci anni dal 26 maggio. Ma anche l’ultima all’Olimpico per Stefan Radu che appenderà gli scarpini al chiodo e, forse, per Milinkovic. Nessun regalo però da parte di Sarri che vuole trovare i tre punti per continuare a mantenere il secondo posto in classifica e evitare il chiacchiericcio di una qualificazione figlia della penalizzazione della Juventus. Alla luce di questo sarà riproposta la stessa identica formazione che ha vinto a Udine la scorsa settimana con Provedel in porta, davanti la coppia Casale-Romagnoli con Lazzari a destra e Hysaj a sinistra. Per Radu ci sarà spazio a gara in corso per prendersi l’ovazione del pubblico. In cabina di regia confermato Matias Vecino, nonostante il recupero di Marcos Antonio, con Milinkovic a destra e Luis Alberto a sinistra. Occhio al serbo visto che anche per lui potrebbe essere l’ultima gara davanti i suoi tifosi. Davanti nessuna novità con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Ciro Immobile. Da non sottovalutare però la possibilità Pedro per il brasiliano ma al momento è solo una ipotesi.

