Il Tempo | Radu da record per il saluto ai tifosi

Come riportato da Il Tempo, dopo sedici anni Stefan Radu giocherà uno spezzone per l’ultima volta nel suo stadio contro la Cremonese. Sarà la sua partita numero 427 con la maglia della Lazio, nessuno come lui ha collezionato così tante presenze nella storia della società: detiene il record di presenze in campionato (348). Nella sua esperienza ha anche totalizzato 8 reti: cinque in A, 2 in Coppa Italia e una in Europa.

Sarri sta valutando se farlo partire dall’inizio oppure inserirlo a partita in corso. Su quella corsia è in lizza Pellegrini, mentre a destra toccherà a Lazzari sostituire l’infortunato Marusic (operato per un’ernia inguinale) che ha terminato la sua stagione. Lo rivedremo insieme a Cataldi nel ritiro ad Auronzo di Cadore. Per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa vista domenica sera a Udine. Infine, lutto nel mondo biancoceleste per la scomparsa prematura dell’ex preparatore atletico Roberto Ferola ai tempi di Zeman.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: