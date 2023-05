“Immortali”, lo speciale della Lazio sulla vittoria della Coppa Italia del 26 maggio 2013: le parole di Brocchi

L’ex centrocampista biancoceleste Cristian Brocchi è intervenuto nello speciale “Immortali”, incentrato sulla vittoria della Coppa Italia del 26 maggio 2013. Questa un’anticipazione delle sue parole, riportate dal sito ufficiale della Lazio:

“Ho sempre detto di essere venuto alla Lazio per vincere qualcosa anche con un’altra maglia. Ci riuscii subito al primo anno con la Coppa Italia del 2009. Nei campionati successivi poi mi sono fortemente legato a questi colori, ricevendo un affetto indescrivibile nel giorno del mio saluto. Ho avuto la fortuna di alzare una Coppa Italia che rimarrà per sempre nella storia di questa Società.

Quest’ultima e Petkovic mi chiesero di parlare ai miei compagni di squadra prima della partita contro la Roma, dissi loro che in carriera avevo vinto tanti trofei importanti ma che allo stesso tempo li invidiavo perché avrei voluto giocare anche io quel giorno. Per questo è stata una partita che ho vissuto al 100%.

Per me era l’ultimo giorno della mia carriera da calciatore, ho alzato una Coppa che rimarrà nel cuore di tutti i nostri tifosi. Oggi posso far vedere ai miei figli che l’Olimpico mi ha salutato in modo incredibile, sarò per sempre riconoscente ai tifosi. Non tutti hanno la fortuna di avere questo riconoscimento. Alzare la Coppa Italia a Piazza di Spagna fu un momento epico. Mi tornarono in mente le parole del Direttore Sportivo Tare, quando mi chiese di venire a Roma perché la Lazio aveva bisogno di me e della mia esperienza”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: