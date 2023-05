Lazio-Cremonese, la gioia di Ruggeri: “Contento per la prima convocazione” – FOTO

Domani alle ore 18.00 la Lazio affronterà la Cremonese in casa, nell’ultima sfida stagionale dell’Olimpico. Sarà una giornata ricca di emozioni, visto che al triplice fischio verrà ricordato lo storico trofeo vinto contro la Roma in Coppa Italia il 26 maggio del 2013 e considerando che sarà l’ultima gara casalinga di Radu con la maglia della Lazio.

A queste emozioni si somma quella del baby laziale Fabio Ruggeri. Il primavera ha strappato la sua prima convocazione e attraverso una storia Instagram non ha trattenuto la gioia: “Contento per la mia prima convocazione in Serie A”.

