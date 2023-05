SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sulla Cremonese

Nella penultima giornata di campionato la Lazio ospita in uno stadio Olimpico in festa – dal decennale della finale in Coppa Italia contro la Roma al raggiungimento dell’obiettivo Champions – la Cremonese. Il fischio d’inizio per l’ultima partita della stagione nella Capitale è previsto alle ore 18:00.

LA CREMONESE – I biancocelesti sfideranno la squadra dell’ex Davide Ballardini, già certa della retrocessione in Serie B. Nonosante i grigiorossi non abbiano più nulla da chiedere al campionato vorranno onorare l’impegno affrontando la Lazio con la giusta concentrazione e grinta. Nella sfida potrebbero trovare spazio alcuni giocatori che non si sono visti spesso in questa stagione.

LA FORMAZIONE (4-3-1-2) – Carnesecchi; Sernicola, Lochoshvili, Vasquez, Valeri; Meité, Castagnetti, Pickel; Galdames; Okereke, Ciofani

LA STELLA – Daniel Ciofani è il bomber della squadra grigiorossa, a quota 8 gol in campionato. Con la promozione in Serie A è passato da leader a esubero, e fino alle ultime ore dello scorso calciomercato estivo era destinato a lasciare Cremona. Invece è rimasto dimostrando il proprio valore: se la squadra di Ballardini ha potuto credere alla salvezza fino ad alcune giornate fa, il merito è anche suo.

IL PRECEDENTE – Nella sfida del girone di andata i biancocelesti sono usciti trionfati dallo Ziti con un risultato di 4 a 0, lo scorso 18 settembre. Nei primi minuti Immobile trova la rete del vantaggio per poi replicarsi su calcio di rigore. Sullo scadere del primo tempo Milinkovic allunga le distanze, firmando il gol del 3 a 0. Nella ripresa continua il dominio della squadra di Sarri con la rete di Pedro che chiude la partita.

