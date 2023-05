Che festa per il decennale! Giocatori in campo e ovazione per Lulic

La festa per il decennale della vittoria in Coppa Italia ha previsto l’ingresso in campo dei giocatori che presero parte a quella vittoriosa gara contro la Roma. Al loro ingresso in campo tutto la Stadio ha urlato, di nuovo, i loro nomi. Inevitabile l’ovazione per Lulic, che ha potuto riabbracciare il pubblico dopo l’addio avvenuto in piena emergenza Covid e senza possibilità di salutare i laziali.

Stefano Mauri ha rialzato quello Coppa con lo Stadio che ha intonato diversi cori per Lulic, Klose e indirizzato a quel trionfo. È seguito un giro di campo.

