Il Messaggero | Lazio, festa Champions

Con un secondo posto da provare a conquistare in queste ultime due giornate di campionato, con una Champions League ormai acquisita, quest’estate potrà essere l’inizio di una nuova era, orfana di Igli Tare. Come scrive il Corriere dello Sport, l’attuale direttore sportivo biancoceleste ha intenzione di lasciare, con Sarri che ha già la sua lista di rinforzi per l’estate. Berardi del Sassuolo la priorità, Bryan Gil del Tottenham l’alternativa più giovane: spagnolo di 22 anni, ora in prestito al Siviglia, per lui due gol e due assist in Liga in nove presenze da titolare. Gli inglesi da due anni lo cedono in prestito, dopo averlo acquistato proprio dal Siviglia nel 2019 per 25 milioni più il cartellino di Lamela. Servirà un’altra ala, per cui se non si arriva a Berardi, le alternative sono lo stesso Gil, Orsolini e Baldanzi dell’Empoli. Per il ruolo di Ciro Immobile tanti i giovani di talento studiati dal tecnico, tra cui Openda del Lens: venti milioni la valutazione, con il Milan sulle sue tracce da tempo. Come per Berardi, anche qui ci sarebbero delle alternative, come Pinamonti e Milik, nel caso in cui la Juventus non dovesse riscattarlo: un attaccante giovane sarebbe la priorità di Sarri.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: