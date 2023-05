Il Tempo | Un Pieno d’amore

Come racconta Il Tempo, in occasione del match con la Cremonese si punterà a superare le 64mila presenze, in un Olimpico tutto esaurito che si tingerà totalmente di biancoceleste. Alle 15.30 l’apertura dei cancelli, per consentire agli spettatori di prendere posto per tempo, al fine di assistere anche alle sorprese riservate ai tifosi per i dieci anni dal Coppa Italia vinta contro la Roma. Da non sottovalutare la situazione legata al traffico, che a causa della tappa a Roma del Giro d’Italia, vedrà diverse chiusure tra Eur, Ostia e il Centro storico. Una giornata splendida, con l’obiettivo di conquistare il secondo posto finale, come chiesto da Lotito nell’ultimo colloquio avuto con Sarri e la squadra. Al termine del match si renderà omaggio a Stefan Radu, alla sua ultima gara con la maglia della Lazio.

