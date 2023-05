Klose: “Radu sempre simpatico nello spogliatoio. Mi faceva ridere anche se non capivo bene”

Nel post partita di Lazio–Cremonese, l’ex giocatore biancoceleste Miroslav Klose è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Non trovo le parole, è sempre bello stare in questo stadio. Radu era un ottimo compagno per la squadra e per lo spogliatoio, portando sempre delle battute: all’inizio non capivo tanto, ma ridevo lo stesso. Ha fatto una grande carriera e spero che trovi lavoro anche se è difficile“.

