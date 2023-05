Lazio-Cremonese, Ballardini nel post: “Orgoglioso della squadra, non abbiamo concesso spazi ai biancocelesti”

Intervenuto nel post partita di Lazio-Cremonese, il tecnico grigiorossi Davide Ballardini ha commentato così il risultato di 3-2 maturato all’Olimpico .

Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

“Sono orgoglioso della squadra che alleno, siamo stati forti contro una squadra estremamente forte. Ho detto che abbiamo fatto una bella partita, e la squadra non ha concesso spazi alla Lazio”

Questi l’intervento del renditi ai microfoni di Sky Sport:

“Avevo chiesto dignità prima della partita, ma la dignità viene dall’atteggiamento giusto. Quando hai chiaro quello che devi fare in campo tutto questo si traduce in una partita fatta con dignità. A me la squadra è piaciuta molto. Rimpianti? Abbiamo fatto 17 punti con la mia gestione, ci sono state alcune partite in cui mon meritavamo di vincere, altre in cui meritavamo qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo ottenuto. Avevamo delle lacune vistose, di certo non siamo stati sfortunati”.

