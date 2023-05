Lazio-Cremonese, ecco il tutto esaurito

La Lazio quest’oggi affronterà la Cremonese per l’ultima gara stagionale in casa: una partita che già da giorni è preannunciata come una festa, dati i 10 anni dal 26 maggio, l’ultima di Setfan Radu, almeno in casa, e una gara che potrebbe dare l’ufficialità della Champions League anche senza considerare la Juventus.

Sono state rese note le formazioni ufficiali:

Lazio – Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

