Lazio-Cremonese, Hysaj: “Bisogna continuare come fatto all’inizio”

Finisce 2-0 il primo tempo tra Lazio e Cremonese. Queste le parole di Hysaj, che ha sbloccato il match, ai microfoni di Dazn:

“Bisogna continuare come fatto all’inizio,poi abbiamo un po’ mollato, forse per il gol.

Ma dobbiamo continuare a giocare fino alla fine per portare a casa il risultato”.

