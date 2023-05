Lazio-Cremonese, i convocati di Sarri

Oggi si chiude la stagione casalinga della Lazio. Dopo il raggiungimento dell’obiettivo, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, grazie alla vittoria per 0-1 in casa dell’Udinese, i biancocelesti tornano a giocare allo Stadio Olimpico di Roma, nell’ultimo match casalingo del campionato di Serie A 2022/2023. Nella Capitale arriva la Cremonese, matematicamente retrocessa in Serie B proprio nello scorso turno, dopo aver perso contro il Bologna per 5-1 ed il successivo 0-0 tra Lecce e Spezia.

Se l’obiettivo Champions è stato messo in cassaforte, alla squadra di Sarri resta il traguardo del secondo posto: con la vittoria dell’Inter ieri sera contro l’Atalanta, la Lazio è tornata al terzo posto, con i nerazzurri che ora sono a +1 ma con una partita in più. Il secondo posto vorrebbe dire anche assicurarsi la partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana, visto che la nuova formula comprende quattro squadre, tra cui la seconda in campionato.

Alle 18:00 quindi la Lazio andrà alla ricerca dei tre punti contro la Cremonese, non solo per tornare al secondo posto, ma anche per un altro traguardo, al secondo anno di mister Sarri sulla panchina biancoceleste: con una vittoria infatti, la Lazio conquisterebbe 37 punti nelle 19 gare casalinghe in campionato, superando i punti fatti all’Olimpico nello scorso campionato, al primo anno del Comandante da allenatore biancoceleste.

Nella prima stagione con mister Sarri sulla panchina della Lazio, ovvero nel campionato di Serie A 2021/2022, la squadra biancoceleste ha conquistato 36 punti nelle 19 partite casalinghe. Lo storico parla di 10 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. I successi sono arrivati, in ordine cronologico, contro Spezia (6-1), Roma (3-2), Inter (3-1), Fiorentina (1-0), Salernitana (3-0), Genoa (3-1), Bologna (3-0), Venezia (1-0), Sassuolo (2-1) e Sampdoria (2-0). I segni “X” all’Olimpico invece sono arrivati contro Cagliari, Udinese, Empoli, Atalanta, Torino e Verona, mentre le tre sconfitte sono state per mano della Juventus (0-2), Napoli e Milan (entrambe per 1-2).

Nel campionato in corso invece, la Lazio si trova a quota 34 punti in 18 partite, frutto di 10 vittorie, 4 pari e 4 sconfitte. Stagione che si è aperta proprio con una vittoria casalinga contro il Bologna (2-1), per poi continuare con i successi contro Inter (3-1), Verona (2-0), Spezia (4-0), Monza (1-0), Milan (4-0), Sampdoria (1-0), Roma (1-0), Juventus (2-1) e Sassuolo (2-1). Le otto gare rimanenti, sono divise equamente tra pareggi e sconfitte: contro Udinese, Empoli, Fiorentina e Lecce sono arrivati quattro pari, mentre con Napoli (1-2), Salernitana (1-3), Atalanta (0-2) e Torino (0-1) i quattro k.o.

Vincere con la Cremonese quindi, vorrebbe dire migliorare il cammino casalingo in campionato rispetto alla passata stagione, oltre a riprendersi il secondo posto in classifica, a +2 sull’Inter con l’ultima giornata in programma il prossimo weekend.

