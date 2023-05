Lazio-Cremonese, Lazzari nel post partita: “Vogliamo arrivare secondi. Abbiamo fatto qualcosa di speciale”

Nel post partita di Lazio–Cremonese, il giocatore biancoceleste Manuel Lazzari ha parlato nella mixed zone: “È stata una partita complicata, dopo un grandissimo primo tempo nel secondo siamo entrati un po’ scarichi pensando di averla già portata a casa. L’importante era vincere e riprenderci il secondo posto, siamo ufficialmente in Champions League che è la cosa più importante. Vogliamo arrivare secondi e faremo l’ultima partita nel migliore dei modi. All’inizio del campionato nessuno ci dava così in alto, invece siamo lì. Se guardi Inter, Juve, Milan, Atalanta, Roma e Fiorentina che hanno preso tanti giocatori forti penso che la Lazio quest’anno abbia fatto qualcosa di speciale e non era facile. Durante l’anno ci siamo impegnati tanto e siamo felicissimi. Fino a gennaio ho sempre giocato ed è normale che essendoci tante partite durante l’anno uno può avere dei momenti di alti e bassi. Sull’autogol non ho potuto anche muovermi. Durante la stagione uno non le può giocar tutte. Penso che, nonostante io non abbia fatto gol o assist, ho dato il massimo. Radu è una persona unica, lo conosco da 4 anni e c’è solo di complimentarsi e gli auguro il meglio. In questa stagione abbiamo zittito molte persone e questo è quello che ci fa più piacere, ma adesso bisogna arrivare secondi”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: