Lazio-Cremonese, le probabili formazioni

AGGIORNAMENTO ORE 23.00 – Triplice fischio anche a San Siro dove l’Inter ha battuto 3-2 l’Atalanta. In gol per i nerazzurri Lukaku ad inizio gara (1′), Barella subito dopo (3′) e Lautaro (77′), mentre i marcatori bergamaschi sono stati Pasalic (36′) e Muriel (91′). Gli interisti con questo successo hanno raggiunto matematicamente la zona Champions, a scapito proprio di Gasperini ed i suoi che nell’ultima giornata di campionato capiranno se si qualificheranno in Europa o in Conference League.

Quando la sfida del Franchi sembrava ormai destinata a terminare 1-0 in favore della Roma, andata in vantaggio ad inizio gara con El Shaarawy (11’), i viola di Italiano hanno trovato la rimonta. A ribaltare il match ci hanno pensato Jovic e Ikone, segnando rispettivamente al minuto 85’ e 88’. Restano al sesto posto i romanisti, in attesa di conoscere il risultato della Juventus, ora a meno 1, che domani affronterà il Milan.

