Lazio-Cremonese, Milinkovic nel post: “Una bella giornata, Radu rimarrà per sempre un fratello maggiore.” E sul rinnovo…

Intervenuto nel post partita di Lazio-Cremonese, il centrocampista biancoceleste Milinkovic Savic ha commentato così il risultato per 3-2 ottenuto in casa ai microfoni di DAZN.

Queste le sue parole:

“Giornata bella, poteva finire ancora meglio dopo il nostro vantaggio. Abbiamo rischiato di rovinare una serata, ma abbiamo vinto. E’ stata una bella stagione, l’obiettivo era arrivare in Champions e siamo contenti. Radu? Gli avevo detto che sarei andato da lui se avessi segnato. L’ho abbracciato come fece lui quando arrivai, rimarrà un fratello maggiore. Da due anni giochiamo un sistema nuovo, ci siamo abituati, il mister ci ha dato una grande mano. Vediamo per il contratto, ho un altro anno. Vediamo, manca ancora una partita poi si vedrà”.

