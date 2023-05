Lazio-Cremonese, Pedro nel pre partita: “Rinnovo? Speriamo vada tutto per il meglio”

Prima del match dell’Olimpico tra Lazio e Cremonese in una giornata di festa in casa biancoceleste Pedro è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Futuro? Presto, ma sono tranquillo. La gente sa che sono felice qui. Ho parlato con il presidente, la società, i tifosi, con il mister, con i compagni. Speriamo che vada tutto bene per il rinnovo”.

Ha poi parlato ai microfoni di Lazio Style. Queste le sue parole: “Oggi dobbiamo fare una bella partita, davanti a tutte queste persone.

Dobbiamo fare 3 punti e non sarà facile, poi potremo festeggiare.

Tutte le partite sono difficili, ma vincere oggi farà bene anche per il futuro.

Sono contento delle mie presenze con questa squadra, mi sono trovato sempre bene”.

