Lazio-Cremonese, Sarr nel post: “Ci tenevamo a portare a casa la partita. Il terzo gol una mia responsabilità”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il portiere della Cremonese ha commentato la sconfitta subita contro la Lazio per 3-2.

Queste le sue parole:

“Ci tenevamo a portare a casa la partita. Siamo stati bravissimi nonostante un primo tempo difficile. Il terzo gol è responsabilità mia e mi dispiace aver messo in difficoltà la squadra. Ognuno sa quello che deve migliorare, il calcio è questo. Giocare in casa l’ultima sarà una bella emozione. La città ci ha sempre appoggiato. Adesso conta solo testa bassa e lavorare, le parole non contano nulla.”

